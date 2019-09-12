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Чемпионат Европы по волейболу. Сборная России победила команду Турции

22:06, 12.09.2019
Чемпионат Европы по волейболу. Сборная России победила команду Турции
Фото: eurovolley.cev.eu/en

В первом матче чемпионата Европы по волейболу сборная России одолела команду Турции — 3:1 (13:25, 25:23, 17:25, 15:25).

Самым результативным среди россиян оказался доигровщик Дмитрий Волков, набравший 18 очков.

Следующий матч на турнире Россия проведет завтра против Белоруссии.

Напомним, что сборная России по волейболу является действующим чемпионом Европы.

Чемпионат Европы. Мужчины. Групповой этап

Турция — Россия — 1-3 (13:25, 25:23, 17:25, 15:25)
Россия: Волков (16), Михайлов (13), Клюка (13), Яковлев (10), Вольвич (8), Кобзарь (4), Бутько (3), Семышев (1)

СпортВолейбол
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