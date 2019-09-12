Башкирия хочет забирать себе все доходы от налога на добычу некоторых полезных ископаемых

Депутаты Башкирии предложили зачислять все доходы от налога на добычу прочих полезных ископаемых в региональные бюджеты. Речь идет о черных и многокомпонентных рудах. Углеводороды, алмазы и общераспространенные полезные ископаемые под категорию «прочих» не подпадают.

По действующему нормативу сейчас налог зачисляется в субъекты в размере 60%.

«Всего НДПИ с территории нашей республики ежегодно составляет 150 млрд рублей. По прочим полезным ископаемым за 2018 год в бюджет республики поступило 526 млн рублей. В случае принятия законопроекта мы ежегодно дополнительно будем получать в региональный бюджет 350 млн рублей и общая сумма дойдет до 876 млн рублей», цитирует РБК и.о. министра финансов Башкирии Лиру Игтисамову.

С помощью нововведения депутаты предлагают компенсировать регионам часть того, что было утрачено. Так, из-за перераспределения в пользу федерального центра доходов от налога на прибыль республика в последние годы потеряла 1,4% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета.

Документ уже направлен на рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании, после чего поступит в правительство.

Дополнительные средства планируется направлять на устранение загрязнений с территории после добычи полезных ископаемых.

Напомним, ранее Минприроды РФ сообщило о конце эпохи «легкой нефти».