Новости общества

01:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани стартовал всероссийский конкурс «Лучший водитель трамвая» — видео

21:26, 11.09.2019
В Казани стартовал всероссийский конкурс «Лучший водитель трамвая» — видео
Фото: скриншот

В Казани начался XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Соревнования проходят с внедрением элементов стандартов WorldSkills, но без ограничения по возрасту для участников.

В программу включен модуль «Комфортное вождение». По условиям испытания перед стартом в центр салона трамвая ставят кружку с водой и водитель должен доставить ее от старта до финиша не разлив.

Итоги подведут 13 сентября. Победитель получит приз в 300 тыс. рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров