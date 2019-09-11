В Казани стартовал всероссийский конкурс «Лучший водитель трамвая» — видео
В Казани начался XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Соревнования проходят с внедрением элементов стандартов WorldSkills, но без ограничения по возрасту для участников.
В программу включен модуль «Комфортное вождение». По условиям испытания перед стартом в центр салона трамвая ставят кружку с водой и водитель должен доставить ее от старта до финиша не разлив.
Итоги подведут 13 сентября. Победитель получит приз в 300 тыс. рублей.
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