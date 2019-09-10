Apple представит новые модели смартфона iPhone

Компания Apple проведет презентацию, на которой представит новые модели смартфона iPhone.

Отмечается, что американская корпорация впервые проведет трансляцию на YouTube. Мероприятие пройдет сегодня, 10 сентября, в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии.

Ожидается, что на презентации представят три модели смартфонов. Обновленная линейка будет носить название iPhone 11, передает «Газета.ру».

Предполагается, что компания покажет флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который будет назваться iPhone 11 Pro Max, и iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма. Также будет представлен бюджетный смартфон — iPhone 11.

Кроме этого, американская компания презентует ноутбук MacBook Pro с увеличенным 16-дюймовым экраном. Он станет самым большим в линейке ноутбуков компании.



Ранее сообщалось, что страница с запланированной трансляцией презентации Apple появилась на YouTube. Показ начнется 10 сентября в 20.00 по мск.