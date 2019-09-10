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Apple представит новые модели смартфона iPhone

05:21, 10.09.2019
Apple представит новые модели смартфона iPhone
Фото: pxhere.com

Компания Apple проведет презентацию, на которой представит новые модели смартфона iPhone.

Отмечается, что американская корпорация впервые проведет трансляцию на YouTube. Мероприятие пройдет сегодня, 10 сентября, в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии.

Ожидается, что на презентации представят три модели смартфонов. Обновленная линейка будет носить название iPhone 11, передает «Газета.ру».

Предполагается, что компания покажет флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который будет назваться iPhone 11 Pro Max, и iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма. Также будет представлен бюджетный смартфон — iPhone 11.

Кроме этого, американская компания презентует ноутбук MacBook Pro с увеличенным 16-дюймовым экраном. Он станет самым большим в линейке ноутбуков компании.

Ранее сообщалось, что страница с запланированной трансляцией презентации Apple появилась на YouTube. Показ начнется 10 сентября в 20.00 по мск.

Технологии
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