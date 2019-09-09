Ассоциация игроков НХЛ подарила хоккейную форму школе «Салавата Юлаева»
Спортивная школа «Салавата Юлаева» получила от Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) комплекты вратарской формы для пяти различных возрастов.
Подарки были вручены при содействии программы «Цели и мечты», а также воспитанника уфимского хоккея голкипера «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
Соответствующие сертификаты вручил лично представитель Ассоциации игроков НХЛ Дэн Мильштейн. Сам Андрей Василевский появился на экране Дворца спорта со специальным видеообращением.СпортХоккей Башкортостан
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