Госжилфонд РТ вернул возможность оплаты соципотеки средствами маткапитала

Госжилфонд при президенте РТ разработал механизм реализации средств материнского капитала в Татарстане в счет оплаты долга по социальной ипотеке. Воспользоваться механизмом могут семьи, где второму, третьему и последующим детям исполнилось три года.

Чтобы получить возможность внести платеж за счет средств маткапитала, семья должна обратиться в межрегиональные представительство Фонда и получить справку «О внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса» и выписку из реестра членов кооператива. Выдача этих документов осуществляется на основании письменного заявления владельца сертификата с подписью всех участников договора старше 14 лет. Затем с собранными документами нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ.

Полный перечень документов, необходимых для реализации механизма, опубликован на сайте Госжилфонда РТ.

Напомним, ранее закон запретил использовать средства материнского капитала в счет оплаты долга по социальной ипотеке. В результате стоимость квартир по социальной ипотеке выросла.

С 2020 года материнский капитал в России увеличат до 470 тысяч рублей.