В Сети появилось видео того, как Bugatti Chiron разгоняется почти до 500 км/ч

Bugatti опубликовала ролик, на котором модифицированный Chiron Sport побвает рекорд в 300 миль в час. Суперкар разогнался до 490,484 км/ч (304,773 мили/ч).

Над тюнингом работали Dallara и Michelin. Машина получила мотор W16 8.0 с турбо наддувом, форсированным с 1 500 до 1 600 сил.

Заезды проходили 2 августа на тестовом полигоне Volkswagen в немецкой коммуне Эра-Лессин (Нижняя Саксония), отмечает kolesa.ru. За рулем новой, наиболее скоростной, версии Bugatti Chiron находился 58-летний британский гонщик Энди Уоллес.