Скворцова: государство оплачивает более 80% медпомощи, оказываемой в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что платная медицинская помощь занимает около 19% рынка. В то же время более 80% оплачивается государством.

«Объем платной помощи составляет сейчас 19 с чем-то процентов. В абсолютных величинах, в деньгах, это несколько увеличилось, а доля — нет. Более 80 процентов объема всей медицинской помощи оплачивает государство», — заявила Скворцова в интервью «Российской газете».

Министр отметила, что в стране активно развивается программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

«Кстати, рост объема платной помощи еще 10 лет назад был по 25 процентов в год. А сейчас — восемь», — добавила она.

Министр здравоохранения уточнила, что россияне за год наносят 1,2 млрд бесплатных визитов в поликлиники, треть которых составляют профилактические осмотры и диспансеризация.