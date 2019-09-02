Орешкин: экономика России выдержит даже при цене нефти в $40 за баррель

Российская экономика не испытает серьезного давления даже при цене нефти в $40 за баррель.

В интервью ТАСС министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что при стоимости нефти $60 за баррель Россия может инвестировать в новые проекты и развивать их.

«При $40 это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса», — сказал он.

По его словам, торговые противостояния крупных экономик затронут все страны без исключения.

«Мы в значительной степени защищены макроэкономическими структурными реформами, которые провели за последние несколько лет. Тут и бюджетное правило, и механизм покупки валюты, и многое другое. Поэтому нефть, уходящая с $70 за баррель на $60, сейчас никак не давит на внутриэкономическую ситуацию, катастрофы не случится», — сказал Орешкин.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о конце эпохи «легкой нефти» в России — на большей части нефтяных месторождений добыча нефти падает, при этом доля месторождений, где добывать нефть сложно, в РФ выросла до 60%.