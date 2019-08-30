Определены все участники группового этапа Лиги Европы, от России выступят «ЦСКА» и «Краснодар»

Вчера ночью определились все участники группового этапа Лиги Европы по футболу. От России в этом раунде турнира примут участие два клуба — московский ЦСКА и «Краснодар».

Жеребьевка группового этапа состоится сегодня, 30 августа, в 15:00 по московскому времени.

Российский ЦСКА попал в первую корзину жеребьевки. Это означает, что московский клуб точно не сыграет против следующих команд: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» Киев (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия).

«Краснодар» оказался в второй группе. На групповом этапе краснодарцы не встретятся с клубами: ПСВ (Голландия), «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Германия).

Отметим, что чуть ранее из квалификации Лиги Европы вылетели тульский «Арсенал» и московский «Спартак».