На старт, внимание — Savin House

В современном центре Казани, на берегу реки, полным ходом идет грандиозное строительство легендарного жилого комплекса бизнес-класса Savin House. Проект группы компании «Садовое Кольцо» уже год покоряет сердца покупателей и профессионалов рынка недвижимости авторской архитектурой, продуманными планировочными решениями квартир, качественными характеристиками.

14 сентября московская девелоперская компания «Садовое Кольцо» открывает продажи второй очереди Savin House — одного из самых успешных проектов на рынке недвижимости Казани. В продажу поступят три дома, в том числе 7-этажный клубный дом с просторными террасами. Уникальным преимуществом квартир второй очереди являются захватывающие виды на кремль и мост «Миллениум».

Покупателям предлагается более 50 вариантов эргономичных планировочных решений от студий до пентхаусов, площадью от 30 до 230 кв. м.

В день старта продаж, 14 сентября, гостей жилого комплекса Savin House ждут розыгрыши подарков*, фуршет, развлекательная программа, шаржи и анимация для маленьких посетителей.

Для тех, кто совершит бронирование квартир во второй очереди в этот день, состоится особый розыгрыш — эксклюзивные условия на приобретаемые квартиры**.

Яркими событиями праздника станут запуск в небо 5 000 шариков*** в 15.00 и праздничный салют в 20.30. Приходите полюбоваться, выиграть подарки и получить заряд отличного настроения!

Для получения персональных консультаций по приобретению квартир в этот день в офисе продаж необходимо записаться по номеру телефона: +7 (843) 204-17-13. Количество индивидуальных консультаций ограничено.



Застройщик ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ», проектная декларация на сайте savinhouse.ru

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