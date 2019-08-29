Вадим Евсеев: «Игбун? Вопрос не ко мне, я не знаю сыграет ли он с «Оренбургом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о состоянии нападающего Сильвестра Игбуна, который планирует покинуть команду в ближайшее время.

«Игбун? Вопрос не ко мне. Он был готов играть с «Ростовом», с «Зенитом» не был. На сегодняшний момент он в нашей команде. Откуда я знаю, какое у него состояние? Если будет готов сыграть с «Оренбургом», значит, сыграет. Пока что он не готов», — приводит слова Евсеева «Спорт День за Днем».

Напомним, ранее сообщалось, что Игбун может перейти в тульский «Арсенал» за 1 млн евро.