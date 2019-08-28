Игроком «Уфы» Игбуном интересуется «Арсенал»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал о предложениях от других клубов по трансферу.

— Где вы хотите провести ближайший сезон?

— Я хочу играть в России. У меня есть предложение от клуба Российской премьер-лиги.

— От ЦСКА?

— Я читал новости о том, что могу перейти в ЦСКА. Но большего об этом не знаю. Точно я знаю только о предложении от тульского «Арсенала», — сказал Игбун.

Ранее сообщалось, что на игрока имеется два предложения, одно из которых от российского клуба.