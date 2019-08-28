Беспилотник «Корсар» проходит государственные испытания

Беспилотный летательный аппарат «Корсар» проходит государственные испытания.

Комплекс предназначен для разведки и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 км. Максимальная скорость беспилотника — до 150 км/ч, а масса составляет 200 кг.

Аппарат оснащен двигателем разработки КБ «Луч». Он может вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку и обрабатывать и передавать большие массивы информации, передают «РИА Новости» слова представителя «Росэлектроники».

Дрон может быть использован для решения гражданских задач: мониторинга окружающей среды, контроля дорог и объектов инфраструктуры, предупреждения лесных пожаров, поиска и спасения людей.

Ранее сообщалось, что первый открытый показ российского беспилотника «Корсар» состоится на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». На нем беспилотник продемонстрировал свои летные качества с большим количеством сменных целевых нагрузок.

