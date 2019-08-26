Встреча лидеров России и Украины в нормандском формате пройдет в сентябре

Встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины на уровне глав государств и правительств Германии, России, Украины и Франции пройдет в сентябре.

Это решение войдет в протокол по итогам саммита G7, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться в рамках нормандского формата после завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине.



После этого Макрон сообщил, что сам организует эту встречу.