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Встреча лидеров России и Украины в нормандском формате пройдет в сентябре

20:34, 26.08.2019
Встреча лидеров России и Украины в нормандском формате пройдет в сентябре
Фото: kremlin.ru

Встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины на уровне глав государств и правительств Германии, России, Украины и Франции пройдет в сентябре.

Это решение войдет в протокол по итогам саммита G7, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться в рамках нормандского формата после завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине.

После этого Макрон сообщил, что сам организует эту встречу.

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