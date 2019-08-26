СМИ: «Вратарь «Спартака» Селихов может перейти в «Крылья Советов»
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов вскоре может сменить команду. В услугах вратаря заинтересованы самарские «Крылья Советов» и «Урал» из Екатеринбурга.
При этом «Спартак» рассматривает лишь варианты аренды футболиста. Сделка может быть совершена еще до завершения трансферного периода в РПЛ (до 2 сентября).
До недавнего времени Селихов проходил восстановление после перелома кисти, полученной в апрельском матче против ЦСКА.
Отметим, что сейчас основным вратарем «Крыльев Советов» является Сергей Рыжиков, бывший игрок казанского «Рубина».СпортФутбол
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