СМИ: «Вратарь «Спартака» Селихов может перейти в «Крылья Советов»

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов вскоре может сменить команду. В услугах вратаря заинтересованы самарские «Крылья Советов» и «Урал» из Екатеринбурга.

При этом «Спартак» рассматривает лишь варианты аренды футболиста. Сделка может быть совершена еще до завершения трансферного периода в РПЛ (до 2 сентября).

До недавнего времени Селихов проходил восстановление после перелома кисти, полученной в апрельском матче против ЦСКА.

Отметим, что сейчас основным вратарем «Крыльев Советов» является Сергей Рыжиков, бывший игрок казанского «Рубина».