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Зарубежные партнеры заинтересовались российской космической медициной

06:58, 26.08.2019
Зарубежные партнеры заинтересовались российской космической медициной
Фото: wikimedia.org

Зарубежные партнеры заинтересовались медицинскими услугами, которые оказываются российским космонавтам.

Речь идет о медицинских услугах, которые основаны на уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов, сообщает ТАСС.

При этом интерес для экспорта представляет и телемедицина, которая «решает задачу оказания высококвалифицированной медицинской помощи в странах с недостаточным количеством медицинских центров или их удаленностью от населенных пунктов», цитирует информагентство Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК).

Накануне в корпорации сообщили, что на экспорт в будущем Россия может отправить рентгенографическое оборудование, оборудование для кардиологии и реанимации.

Напомним, в 2023 году «Роскосмос» проведет эксперимент по лазерной связи между грузовым кораблем «Прогресс» и Международной космической станцией.

ТехнологииОбществоМедицина
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