«Роскосмос» проведет эксперимент по лазерной связи в 2023 году

«Роскосмос» проведет эксперимент по лазерной связи между грузовым кораблем «Прогресс» и Международной космической станцией.

Эксперимент «ЭКОЛИНС» запланирован на 2023 год, по нему уже завершена стадия технического проектирования, сообщают «РИА Новости».



На сайте головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш говорится, что всего предполагается проведение 20-30 сеансов цифровой связи на дистанциях от 10 до 4 тысяч километров. Их суммарная продолжительность составит не менее 10-15 часов.

Напомним, двумя днями ранее корабль «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» на борту не смог вовремя состыковаться с Международной космической станцией (МКС).

