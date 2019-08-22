На реконструкцию очистных сооружений в ОЭЗ «Алабуга» и Елабуге потратят 787,7 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана направит 787,7 млн рублей на первый этап реконструкции районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод в особой экономической зоны «Алабуга» и городе Елабуга.



Тендер был опубликован на сайте госзакупок 21 августа. Заявки принимаются до 29 августа, тогда же подведут итоги.

Деньги на реконструкцию были выделены из бюджета Татарстана. Она будет выполнена в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

В перечень работ входят подготовка территории, а также строительство объектов энергетического хозяйства, наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Также в реконструкцию входят благоустройство и озеленение территории.

Ранее сообщалось, что ГИСУ РТ потратит более 485 млн рублей на строительство очистных сооружений в селе Красный Бор Агрызского района, в Заинске, Поповском сельском поселении этого района, в пгт. Алексеевское и в Казани, в районе поверхностных сточных вод. Также в планах сооружение ливневой канализации в Тетюшах. Все работы должны быть выполнены до 1 июля 2020 года.