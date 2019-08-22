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Арбитражный суд Татарстана признал банкротом Васильевский стекольный завод

10:37, 22.08.2019
Арбитражный суд Татарстана признал банкротом Васильевский стекольный завод
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Республики Татарстан признал банкротом АО «Васильевский стекольный завод».

В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Алмаз Сабитов. Дата закрытия реестра — через 2 месяца после публикации сообщения на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что иск о банкротстве Васильевского стекольного завода подал «Татагропромбанк» в сентябре прошлого года. Сумма требований составила 19,1 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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