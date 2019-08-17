ГИБДД Казани оштрафовало прокатившегося на крыше авто мужчину после ролика в соцсетях

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором некий мужчина прокатился сидя на крыше внедорожника по улице неподалеку от «Леруа Мерлен» в Ново-Савиновском районе. ГИБДД Казани обнаружило этот автомобиль, его водителя и человека, который был на крыше.

Водителем оказался мужчина 1965 года рождения, пассажиром на крыше был друг водителя 1966 года рождения. В отношение водителя составили административные материалы: по ч.2 ст.12.23 (перевозка людей вне кабины автомобиля) и по ч.1 ст.12.15 (опасное вождение ТС). На пассажира составлен административный материал по ст.12.29 (будучи пассажиром не пристегнулся ремнями безопасности), сообщает ГИБДД в своем Instagram.

