Овечкин анонсировал выход своей фирменной пиццы

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин рассказал о том,куда вкладывает заработанные деньги, и анонсировал выход своей фирменной пиццы.

«Я, если честно, не жалуюсь на судьбу и на контракт тоже не жалуюсь. Да и денег мне хватает. Мне удалось заключить тот контракт без агента, не забывайте. Эти деньги никак не изменили меня. Я все тот же человек, что и в 2008 году.

Сам ли принимаю решения, куда вкладывать деньги? У меня есть финансовый консультант, с которым я постоянно на связи, как минимум раз в неделю созваниваемся. Он предлагает какие-то выгодные, по его мнению, варианты вложений, мои адвокаты обязательно проверяют все документы, а я оцениваю и решаю, готов инвестировать или нет. Для меня важен срок получения дивидендов.

Что касается инвестиций в сеть пиццерий Papa John’s, то начиналось все с маркетинга — я снялся в рекламе Papa John’s в США. Так я познакомился с брендом. Обратил внимание, что он растет, развивается. Не стыдно, в общем, вложиться в такое дело. Рекламный контракт и инвестиции — это параллельные истории, сделки не пересекаются. Пиццу я люблю — мы в «Вашингтоне» едим ее постоянно, заказываем и в раздевалку, и на ужинах. В сентябре в России выйдет моя фирменная — узнаете, что мне нравится», — цитирует Овечкина Forbes.