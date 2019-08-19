В США разрешили компаниям заключать контракты с Huawei

Министерство торговли США продлило телекоммуникационным компаниям лицензии на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd сроком на 90 дней, до 19 ноября.

Глава ведомства Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network пояснил, что некоторые компании, работающие в сельской местности, зависят от Huawei. Поэтому срок лицензий и продлевается, пишет «Интерфакс».

О том, что Министерство торговли США намерено продлить «временную генеральную лицензию» для китайской компании Huawei на 90 дней, стало известно несколько дней назад.