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СМИ: Huawei продолжит закупать оборудование у американских компаний

10:55, 17.08.2019
СМИ: Huawei продолжит закупать оборудование у американских компаний
Фото: flickr.com

Министерство торговли США намерено продлить «временную генеральную лицензию» для китайско компании Huawei на 90 дней.

Это позволит китайцам продолжить закупать и использовать американскую продукцию, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Напомним, в июле администрация президента США Дональда Трампа смягчила ограничения на сотрудничество американского бизнеса с Huawei. Компаниям дали лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США. При этом Huawei осталась в черном списке.

Технологии
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