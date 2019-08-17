СМИ: Huawei продолжит закупать оборудование у американских компаний
Министерство торговли США намерено продлить «временную генеральную лицензию» для китайско компании Huawei на 90 дней.
Это позволит китайцам продолжить закупать и использовать американскую продукцию, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Напомним, в июле администрация президента США Дональда Трампа смягчила ограничения на сотрудничество американского бизнеса с Huawei. Компаниям дали лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США. При этом Huawei осталась в черном списке.Технологии
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