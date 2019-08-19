«Ак Барс» отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги, Гарипов остался в Казани

Казанский «Ак Барс» сегодня отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги. Вместе с командой на турнир поехал 31 хоккеист, среди которых не оказалось вратаря Эмиля Гарипова, оставшегося в Казани для индивидуальной подготовки после травмы.

Вратари: Тимур Билялов, Артур Мисбахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Александр Ляхов, Дамир Мусин, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.



Нападающие: Джастин Азеведо, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артем Галимов, Эмиль Галимов, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Максим Лазарев, Артем Михеев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Владимир Ткачев, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.



Кубок Латвийской железной дороги пройдет с 20 по 25 августа. Соперниками казанского «Ак Барса» станут «Динамо» из Риги и Минска, а также екатеринбургский «Автомобилист».