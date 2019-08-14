На Украине ликвидировали автокефальную православную церковь

Неканоническая Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально перестала существовать. Она присоединилась к неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Решение было ожидаемым, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это и стало результатом той религиозной политики, которая была инициирована Петром Порошенко и привела к тому, что две непризнанные украинские раскольнические церкви вместе создали церковь, которая была названа ПЦУ и получила томос от Константинополя», — цитирует его RT.



Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии новой церкви.