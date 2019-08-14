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На Украине ликвидировали автокефальную православную церковь

15:13, 14.08.2019
На Украине ликвидировали автокефальную православную церковь
Фото: pixabay.com

Неканоническая Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально перестала существовать. Она присоединилась к неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Решение было ожидаемым, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это и стало результатом той религиозной политики, которая была инициирована Петром Порошенко и привела к тому, что две непризнанные украинские раскольнические церкви вместе создали церковь, которая была названа ПЦУ и получила томос от Константинополя», — цитирует его RT.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии новой церкви.

Справка

Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других поместных церквей.

Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства.

Общество
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