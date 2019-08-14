Чистая прибыль завода «Элекон» сократилась на 160 млн рублей

По итогам первой половины 2019 года чистая прибыль казанского завода «Элекон» составила 633 млн рублей. По сравнению с январем — июнем 2018-го, она сократилась на 161,2 млн рублей.

Выручка предприятия также снизилась с 3,5 до 2,74 млрд рублей, следует из отчетности, опубликованной на сервере раскрытия корпоративной информации.

Прибыль до налогообложения составила за полгода 831,4 млн рублей, хотя год назад за этот же период компания получила прибыль свыше 1 млрд рублей.

Стоит отметить заметное сокращение статей «прочие доходы» и «прочие расходы». В первой половине 2018-го они составили 2,07 и 2,37 млрд рублей соответственно. В этом году «прочие доходы» «Элекона» достигли 490 млн рублей, а «прочие расходы» — 549,9 млн рублей.

Напомним, в июне пост гендиректора покинул Александр Колесов — сын Николая Колесова, возглавляющего Концерн «Радио-Электронные технологии» (КРЭТ), в который и входит предприятие.