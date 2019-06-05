Александр Колесов ушел с поста гендиректора завода «Элекон»

Совет директоров АО «Завод Элекон» избрал новым гендиректором предприятия Павла Коротченко. Александр Колесов покинет этот пост, но останется в совете.

Председателем совета директоров вновь избран его отец Николай Колесов, возглавляющий АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно другому сообщению, в совет кроме Николая и Александра Колесовых вошли также Анастасия и Диана Колесовы. Кроме них акционеры избрали в совет директоров Владимира Дрантусова, Наталью Румянцеву и Фавзию Хузиеву.

Напомним, что в октябре 2018 года «Реальное время» писало, что генеральный директор КРЭТ и члены его семьи могут войти в новый состав совета директоров завода «Элекон».