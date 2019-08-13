Сергей Рыжиков: «Все опасные моменты у наших ворот мы привезли себе сами»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» (0:1).

— Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Будем работать не опуская рук. Наше турнирное положение еще можно исправить, однако только победы позволят это сделать.

— Что сказал тренер в перерыве?

— Попросил успокоиться, подержать мяч. Сказал, чтобы мы начали играть в футбол, в который умеем, поменьше ошибались. Потому что все опасные моменты у наших ворот мы привезли себе сами. Во втором тайме мы действовали так, как требовал тренер. Конечно, «Ростов» играл по счету, но второй тайм все же можно занести нам в актив, — сказал Рыжиков.

После 5 туров «Крылья Советов» набрали 3 очка и занимают в таблице РПЛ 14-е место.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «волжан» недовольно работой главного тренера Миодрага Божовича.