«Яндекс.Драйв» будет блокировать пользователей навсегда за агрессивную езду

Каршеринг-сервис «Яндекс.Драйв» в тестовом режиме начал выявлять пользователей с неаккуратной манерой вождения. В скором времени сервис будет блокировать навсегда водителей, которые агрессивно водят машины.

Представители «Яндекс.Драйва» заявили, что тренируют алгоритмы для распознавания и предотвращения опасного вождения. Теперь для гонщиков предусмотрены санкции: «Сначала у беспокойного гонщика отключается доступ к автомобилям высоких классов — остаются только «На каждый день». Затем немного сокращается количество доступных машин внутри этого фильтра. Потом их становится совсем мало. Тогда у пользователя останется лишь пара моделей и последний шанс реабилитироваться. Если и это не влияет на улучшение манеры вождения, доступ к сервису закрывается на веки вечные».

Алгоритм сервиса будет предсказывать вероятность попадания в ДТП на 11-й поездке с помощью датчиков в автомобилях, которые считывают усилия при нажатиях на тормоз, угол поворота руля и т. д. Так будет запущена цепочка предупреждений и ограничений для пользователя.

Водителю будет прислано пуш-уведомление и сообщение, в котором система предупреждает его. Также теперь от сервиса не скроешь передачу руля другому человеку: «Однако акт приема-передачи машины подписывает арендатор. Если за рулем не он, то передача руля будет стоить 50 тысяч рублей, и еще в 150 тысяч обойдется передача аккаунта, если его владелец в машине не находился. Более того, вся страховая ответственность полностью ложится на карту пользователя, которому принадлежит аккаунт: каско, ОСАГО и страхование жизни обнуляются».

Ранее сообщалось, что за полтора месяца в Татарстане водители за рулем «Яндекс.Драйва» совершили 52 ДТП.