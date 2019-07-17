За полтора месяца водители «Яндекс.Драйва» в Татарстане совершили 52 ДТП

С 27 мая, когда каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» начал действовать в Татарстане, по 13 июля водители, пользующиеся его услугами, совершили 52 дорожно-транспортных происшествия. Об этом рассказал заместитель начальника управления ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Александр Разумнов, передает корреспондент «Реального времени».

«При этом в двух случаях водители просто скрылись с места ДТП, в двух случаях водители управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и совершили ДТП. Имеется факт управления транспортным средством лицом, не имеющим прав», — уточнил Разумнов.

При этом средства фото- и видеофиксации зафиксировали более тысячи нарушений правил дорожного движения водителями прокатных автомобилей на территории республики за полтора месяца, данные за этот период проанализировали в Госавтоинспекции.