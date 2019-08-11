Разница между самым дорогим и самым дешевым домом в Казани составила 94,8 млн рублей

Разница между самым дорогим и самым дешевым домом, выставленными на продажу в Казани составила 94,8 млн рублей, следует из данных сервиса ЦИАН.

Напомним, на этой неделе аналитики сервиса опубликовали топ-10 самых дорогих усадеб ПФО, первое место в котором заняли земля и деревянный дом под Казанью. Их продавец оценивает в 120 млн рублей. За эти деньги покупатель получит участок площадью 1 га и дом площадью 356 кв. м. Расположена усадьба возле реки Меши

Вместе с тем, к концу недели это объявление уже отсутствовало в базе сервиса. На конец недели самым дорогим лотом в категориях «Дом» и «Таунхаус» стал двухэтажный коттедж в поселке Алтан Приволжского района Казани. Его оценивают в 95 млн рублей. Участок при нем значительно меньше — 20 соток.

Самый дешевый дом расположился в Советском районе на улице 5-й Станционной — небольшой деревянный одноэтажный дом, в преимуществах которого продавец описывает спокойных соседей и близость Казанки.