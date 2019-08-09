Дмитрий Квартальнов: «Много удалений? Нам надо подправлять эти моменты»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (5:1).

− Много голов, сегодня нам удался второй период. По прошлым играм он был у нас самый слабый, а сегодня вот так получилось — мы уделили внимание. У Нижнекамска вчера была поздняя игра, мы сегодня были посвежее и поживее.

− Как вам соперник?

− Нам показалось, что мы были чуть-чуть посвежее, хотя все-таки удаления… Потренировали меньшинство.

− Кстати, об удалениях — в третьем периоде 12 минут меньшинства.

− Мы будем работать с этим, да — нам надо подправлять эти моменты.

− В целом довольны ли содержанием игры от матча к матчу?

− Мы меняем состав, сегодня играла молодежь. Нам предстоит поработать.

− Легионеров не поставили, потому что дали шанс молодежи?

− У нас все по плану, они не должны были играть сегодня.

− Завтра у команды нет матчей. Будет ли у игроков выходной?

− Нет, мы поработаем, потренируемся. В воскресенье у нас ранняя игра, дома будет выходной, — сказал Квартальнов.