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Промышленность

БСК взяла в «Росбанке» кредит на 7,5 млрд рублей

13:22, 08.08.2019
БСК взяла в «Росбанке» кредит на 7,5 млрд рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) заключило с «Росбанком» сделку о предоставлении кредитной линии на 7,48 млрд рублей.

Обязательства по сделке должны быть исполнены до 5 августа 2022 года, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

Договор был заключен 8 августа.

Напомним, в июне БСК перезаключила с ВТБ договор на кредит в объеме 3,9 млрд рублей. В конце мая совет директоров БСК переизбрал своим председателем Григория Рапоту. Тогда же было решено продлить сделки с «Райффайзенбанком» по кредитной линии на 6 млрд рублей.

ПромышленностьЭкономикаФинансыБанки Башкортостан
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