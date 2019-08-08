БСК взяла в «Росбанке» кредит на 7,5 млрд рублей
АО «Башкирская содовая компания» (БСК) заключило с «Росбанком» сделку о предоставлении кредитной линии на 7,48 млрд рублей.
Обязательства по сделке должны быть исполнены до 5 августа 2022 года, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.
Договор был заключен 8 августа.
Напомним, в июне БСК перезаключила с ВТБ договор на кредит в объеме 3,9 млрд рублей. В конце мая совет директоров БСК переизбрал своим председателем Григория Рапоту. Тогда же было решено продлить сделки с «Райффайзенбанком» по кредитной линии на 6 млрд рублей.ПромышленностьЭкономикаФинансыБанки Башкортостан
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