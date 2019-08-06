Москва и Минск согласовали повышение тарифа на транзит нефти

России и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти из РФна 3,7%. Оно произойдет с 1 сентября.

Как сообщает концерн «Белнефтехим», в связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти». Во время переговоров стороны достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год».

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — отметили там.

Ранее Белоруссия предложила повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».