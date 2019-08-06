Главный тренер ФК «Порту» пропустит еврокубковый матч с «Краснодаром»

Фото: Fábio Poço/Global Imagens

По сообщениям португальского O Jogo, главный тренер «Порту» пропустит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Сержиу Консейсау отбывает дисквалификацию из-за инцидента, произошедшего в в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда тренер португальцев вывел команду на второй тайм со значительным опозданием, за что и был наказан отстранением на один матч.

Руководить «Порту» в Краснодаре будет помощник главного тренера Виктор Бруно.

Матч между «Краснодаром» и «Порту» пройдет завтра, 7 августа.