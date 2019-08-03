В Свияжске впервые прошел фестиваль «Народная лодка» — видео

Сегодня в Свияжске впервые провели фестиваль «Народная лодка», сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

На воду вышли десятки экипажей, при этом каждое из судов уникально и сделано руками участников. На берегу в это время открылся музей лодок.

Руководитель ассоциации «Старая Волга» Павел Теняев рассказал, что простую лодку вполне реально собрать самому. «Нужно немного почитать литературу, купить лобзик, фанеру и построить», — говорит он.

В фестивале также участвовала яхта «Эпсилон», которая в дальнейшем отправится в кругосветное плавание. Капитан яхты Андрей Невзоров рассказал, что для него такое плавание — не первое, предыдущее продлилось три года, за это время он посетил около полусотни стран.

Напомним, что на следующей неделе, 10 и 11 августа, в Татарстане пройдет международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

