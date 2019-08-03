Игорь Портнягин — лучший игрок «Нижнего Новгорода» в июле по версии болельщиков

Нападающий Игорь Портнягин одержал победу в номинации «Лучший игрок «Нижнего Новгорода» в июле» по версии болельщиков команды. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Портнягин набрал 53,63% зрительских голосов и значительно опередил полузащитников Максима Палиенко (29,13%) и Александра Сапету (10,8%). Голосование было организовано в соцсетях клуба.

Напомним, что Портнягин в июле забил три мяча в ворота соперников и сделал одну голевую передачу.

Ранее нападающий играл за «Рубин», «Локомотив» и «Урал». В «Нижний Новгород» Портнягин перешел нынешним летом.