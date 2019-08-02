На завершение строительства ЖК «Яшьлек» в Куюках выделят не менее 50 млн рублей

Замглавы Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев уточнил суммы, выделенные на завершение строительства ЖК «Яшьлек» в Куюках. Речь идет о четырех почти достроенных домах в жилом комплексе.

По словам чиновника, 50 млн рублей выделил Фонд поддержки дольщиков. Еще некоторую сумму выделит республика, но ее объем будет определен после экспертизы, поэтому назвать ее он затруднился. «Этих денег хватит на завершение строительства», — уверил он.

На встречу с дольщиками, расположившимися в палаточном лагере, также приехал застройщик Андрей Беляков, руководитель строительной компании «Бриз». Как пояснил «Реальному времени» Беляков, к строительству планируется приступить во второй половине августа, после получения экспертизы сметной документации. Завершение строительства объектов запланировано в октябре, добавил он.

Дольщиков интересовало, как будет решен вопрос с очистными сооружениями. Беляков заверил, что оборудование уже закуплено.