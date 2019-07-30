В Казани нашли героин в бритвенных станках

Фото: УФСИН по РТ

0,14 грамма героина в одноразовых бритвенных станках обнаружили в Казани сотрудники УФСИН Татарстана. Наркотики были спрятаны в полости рукояток приборов, что вместе с продуктами пытались передать одному из осужденных в колонию №19.



Внимание оперативников к бритвенным станкам привлекла служебная собака, натренированная на поиск запрещенных препаратов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в теле татарстанца нашли с помощью рентгена три мобильных телефона, он приехал в колонию на свидание с братом.