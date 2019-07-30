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В Казани нашли героин в бритвенных станках

16:21, 30.07.2019
В Казани нашли героин в бритвенных станках
Фото: УФСИН по РТ

0,14 грамма героина в одноразовых бритвенных станках обнаружили в Казани сотрудники УФСИН Татарстана. Наркотики были спрятаны в полости рукояток приборов, что вместе с продуктами пытались передать одному из осужденных в колонию №19.

Внимание оперативников к бритвенным станкам привлекла служебная собака, натренированная на поиск запрещенных препаратов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в теле татарстанца нашли с помощью рентгена три мобильных телефона, он приехал в колонию на свидание с братом.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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