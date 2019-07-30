«ФОН-Ривьера» не смогла продать на торгах права требования на квартиры в одном из домов микрорайона «Яшьлек» в Челнах

Торги, на которые были выставлены права требования на квартиры в строящемся доме (строительный номер 65-03) в микрорайоне «Яшьлек» в Набережных Челнах, признаны несостоявшимися.

Об этом сообщил конкурсный управляющий ООО «ФОН-Ривьера» Ильфар Сабиров. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, ранее аналитики провели оценку трех земельных участков, принадлежащих обанкротившемуся ООО «ФОН-Ривьера» Анатолия Ливады. Их общая рыночная стоимость составляет 17,7 млн рублей.

Все три участка расположены на улице Павлюхина и находятся в залоге ООО «Профиль Финанс».

