Ак Барс Банк внедрил чат-бот Aimee на портале госуслуг Татарстана
На портале госуслуг Татарстана запущена в промышленную эксплуатацию чат-бот
платформа Aimee (16+) — собственная разработка Ак Барс Банка.
Общение с ботом в чате доступно для авторизованных пользователей портала
uslugi.tatarstan.ru в специальном диалоговом окне. Платформа анализирует
вопросы пользователей, например, «как записаться к врачу» или «оплатить
ЖКХ», ищет информацию о нужной услуге и «подсказывает» оператору подходящий
ответ. Обучившись, Aimee может вести диалог с пользователем без помощи
человека.
Чат-бот с дополненным интеллектом с апреля используется в работе операторов
контакт-центра государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
благодаря чему один оператор может вести несколько чатов одновременно. За
счет автоответов чат-бота время обработки сообщений снизилось на 36%.
«Чат-платформа, основанная на алгоритмах машинного обучения, позволит
открыть новый канал взаимодействия с клиентом и выведет сервис на другой
уровень. Aimee снизит нагрузку на сотрудников кол-центра и позволит
обрабатывать большее количество запросов. В дальнейшем мы планируем
улучшать алгоритмы, тем самым повышая уровень автоматизации кол-центра», –
отметил Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк.
Партнерский материалТехнологии Татарстан
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