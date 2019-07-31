Ак Барс Банк внедрил чат-бот Aimee на портале госуслуг Татарстана

На портале госуслуг Татарстана запущена в промышленную эксплуатацию чат-бот

платформа Aimee (16+) — собственная разработка Ак Барс Банка.

Общение с ботом в чате доступно для авторизованных пользователей портала

uslugi.tatarstan.ru в специальном диалоговом окне. Платформа анализирует

вопросы пользователей, например, «как записаться к врачу» или «оплатить

ЖКХ», ищет информацию о нужной услуге и «подсказывает» оператору подходящий

ответ. Обучившись, Aimee может вести диалог с пользователем без помощи

человека.

Чат-бот с дополненным интеллектом с апреля используется в работе операторов

контакт-центра государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

благодаря чему один оператор может вести несколько чатов одновременно. За

счет автоответов чат-бота время обработки сообщений снизилось на 36%.

«Чат-платформа, основанная на алгоритмах машинного обучения, позволит

открыть новый канал взаимодействия с клиентом и выведет сервис на другой

уровень. Aimee снизит нагрузку на сотрудников кол-центра и позволит

обрабатывать большее количество запросов. В дальнейшем мы планируем

улучшать алгоритмы, тем самым повышая уровень автоматизации кол-центра», –

отметил Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк.

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