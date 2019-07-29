Эксперты по делу уфимской дознавательницы подтвердили ее травмы, но не следы изнасилования

Аслям Халиков, адвокат одного из троих полицейских, проходящих обвиняемыми по делу об изнасиловании дознавательницы МВД РФ по Уфимскому району, после первого судебного заседания рассказал о результатах экспертизы

По его словам, эксперты подтвердили травмы, полученные дознавательницей, однако в материалах дела нет никакой информации о том, что на ее теле нашли биоматериалы подозреваемых.

— Если говорить о телесных повреждениях, то они у нее есть. Если говорить о следах генетики, то этих следов, исходя из материалов, нет. А учитывая все ею описываемые насильственные действия, полный контакт с тремя людьми, — это по документам не подтверждается, — приводит слова адвоката Bash.news.

Халиков добавил, что самой потерпевшей на первом заседании суда не было.

Напомним, что обвиняемые по этому делу находятся под домашним арестом.