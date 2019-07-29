Эксперты по делу уфимской дознавательницы подтвердили ее травмы, но не следы изнасилования
Аслям Халиков, адвокат одного из троих полицейских, проходящих обвиняемыми по делу об изнасиловании дознавательницы МВД РФ по Уфимскому району, после первого судебного заседания рассказал о результатах экспертизы
По его словам, эксперты подтвердили травмы, полученные дознавательницей, однако в материалах дела нет никакой информации о том, что на ее теле нашли биоматериалы подозреваемых.
— Если говорить о телесных повреждениях, то они у нее есть. Если говорить о следах генетики, то этих следов, исходя из материалов, нет. А учитывая все ею описываемые насильственные действия, полный контакт с тремя людьми, — это по документам не подтверждается, — приводит слова адвоката Bash.news.
Халиков добавил, что самой потерпевшей на первом заседании суда не было.
Напомним, что обвиняемые по этому делу находятся под домашним арестом.
Справка
Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
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