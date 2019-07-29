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Эксперты по делу уфимской дознавательницы подтвердили ее травмы, но не следы изнасилования

15:09, 29.07.2019
Эксперты по делу уфимской дознавательницы подтвердили ее травмы, но не следы изнасилования
Фото: pixabay.com

Аслям Халиков, адвокат одного из троих полицейских, проходящих обвиняемыми по делу об изнасиловании дознавательницы МВД РФ по Уфимскому району, после первого судебного заседания рассказал о результатах экспертизы

По его словам, эксперты подтвердили травмы, полученные дознавательницей, однако в материалах дела нет никакой информации о том, что на ее теле нашли биоматериалы подозреваемых.

— Если говорить о телесных повреждениях, то они у нее есть. Если говорить о следах генетики, то этих следов, исходя из материалов, нет. А учитывая все ею описываемые насильственные действия, полный контакт с тремя людьми, — это по документам не подтверждается, — приводит слова адвоката Bash.news.

Халиков добавил, что самой потерпевшей на первом заседании суда не было.

Напомним, что обвиняемые по этому делу находятся под домашним арестом.

Справка

Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Происшествия Башкортостан
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