Эксперт назвала распространенные ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова вместе с «Российской газетой» составили список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Одной из распространенных ошибок является неправильное ударение в слове «звонит». Кроме того, часто встречается употребление просторечий «ихний» и «евонный».

Вместе с тем, эксперт отметила, что неправильно использовать слова «ложат» и «плотят».

В список также вошли ошибки в словах «более лучше», «экспрессо», в ударении в слове «торты», в окончании в слове «договора» и в употреблении понятий «одеть и надеть», передает РГ.

Ранее член экспертного совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказал, что наибольшие затруднения у участников диктанта вызвали слова «обаяние», «земля», а также словосочетания «Василисин муж», «корабельный дуб».

