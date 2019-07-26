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Huawei презентовала свой первый коммерческий смартфон 5G

16:58, 26.07.2019
Huawei презентовала свой первый коммерческий смартфон 5G
Фото: скриншот видео

Китайская корпорация Huawei презентовала свой первый коммерческий смартфон 5G.

Фотография и описание телефона Mate 20X (5G) размещены на официальной странице компании в социальной сети Weibo. Смартфон с двумя SIM-картами поддерживает как сеть 5G, так и 4G. Компания утверждает, что телефон обладает самой высокой в мире скоростью исходящего соединения 5G.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Huawei тайно помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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