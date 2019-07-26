Huawei презентовала свой первый коммерческий смартфон 5G
Китайская корпорация Huawei презентовала свой первый коммерческий смартфон 5G.
Фотография и описание телефона Mate 20X (5G) размещены на официальной странице компании в социальной сети Weibo. Смартфон с двумя SIM-картами поддерживает как сеть 5G, так и 4G. Компания утверждает, что телефон обладает самой высокой в мире скоростью исходящего соединения 5G.
Напомним, ранее сообщалось, что компания Huawei тайно помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink.
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