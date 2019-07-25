Эксперты оценили земельные участки «ФОН-Ривьеры» в 18 млн рублей

Аналитики провели оценку трех земельных участков, принадлежащих обанкротившемуся ООО «ФОН-Ривьера» Анатолия Ливады. Их общая рыночная стоимость составляет 17,7 млн рублей.

Все три участка расположены на улице Павлюхина и находятся в залоге ООО «Профиль Финанс».

Площадь их составляет 1 908 кв. м, 2 785 кв. м и 385 кв. м, следует из документа, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Ранее сообщалось, что нежилое здание на улице Халева, принадлежащее «ФОН-Ривьере», оценили в 14,2 млн рублей.