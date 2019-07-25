Хабибулин назначен тренером вратарей в сборных России

Сегодня Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте опубликовала составы тренерских штабов всех национальных сборных на предстоящий сезон. Тренером по развитию вратарей всех сборных команд ФХР назначен Николай Хабибулин.

Бывший вратарь сборной России будет работать с олимпийской сборной, а также с юниорскими командами. 46-летний Хабибулин сможет дебютировать в новом амплуа на турнире Sochi Hockey Open, который стартует в Сочи 3 августа.

Голкипер провел 799 матчей в своей карьере в НХЛ. Хабибулин выступал за «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Он является олимпийским чемпионом 1992 года, заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».