В Нижнекамске закончилась вакцина от бешенства — видео

В Нижнекамске возросло число пострадавших от укусов собак и других животных. Из-за нерегулярности поставок в городе закончилась вакцина от бешенства, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В тяжелых случаях врачи вынуждены отправлять больных в Набережные Челны.

В Минздраве РТ пояснили, что курс вакцинации необходимо проходить строго в определенные дни в течение трех месяцев.

Главный внештатный специалист министерства по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов рассказал, что прерывание курса и стало одной из причин нехватки медикаментов. Пациенты часто приостанавливают лечение, а затем вынуждены начинать вакцинацию заново.

При этом в Минздраве назвали главной причиной сертификацию препарата. Чиновники обещают, что вскоре запасы вакцины будут пополнены.