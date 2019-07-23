В Татарстане в мае — июне в детских лагерях выявили более 200 нарушений пожарной безопасности

В мае — июне этого года работала межведомственная комиссия по приемке детских оздоровительных лагерей в Татарстане. Было выявлено 264 нарушения требований пожарной безопасности.

В ГУ МЧС РФ по РТ подчеркивают, что все ранее выявленные нарушения устранены до заезда первых смен. К административной ответственности привлекли одно юридическое лицо и 31 должностное лицо детских оздоровительных лагерей. В мае этого года сотрудники госпожнадзора МЧС взяли на учет 1132 заявленных к эксплуатации детских лагеря, которые находятся в Татарстане.

Сегодня было объявлено, что МЧС РФ проведет внеплановые проверки детских лагерей. Решение принято после пожара в лагере в Хабаровском крае. Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, выросло до трех.