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Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех

12:47, 23.07.2019
Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех
Фото: khabkrai.ru

Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, выросло до трех.

По данным краевого Минздрава, число пострадавших выросло до 12, семеро из них — дети, передает «РИА Новости».

Директор детского палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов сообщил, что задержан по делу о пожаре в качестве подозреваемого, сообщает ТАСС.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. В результате пожара сгорело 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о пожаре.

Происшествия
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